Pembe domatesli pirinç salatası tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı siyah pirinç

3 su bardağı kaynar su

1 çay kaşığı ince deniz tuzu + biraz da salata sosu için

1 pembe domates

5-6 dal taze soğan

1 sarı dolmalık biber

1 kereviz sapı ve yaprakları

4-5 dal maydanoz

4-5 dal dereotu

4-5 dal taze nane

Sosu için

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı Dijon hardal

Taze çekilmiş karabiber

Üzeri için

50 g keçi peyniri

3 yemek kaşığı kapari



Hazırlanışı:

Siyah pirinci büyük boy bir karıştırma kabına aktarıp, üzerini iki parmak geçecek kadar kaynar su dökün ve yarım saat boyunca bekletip suyunu süzün. Üzerine 3 su bardağı kaynar su ve ince deniz tuzu ekleyip orta ateşte 30-35 dakika haşlayın. Soğuk sudan geçirin ve iyice süzülene kadar bekletin. Pembe domatesin kabuğunu soyup iri küpler halinde doğrayın. Taze soğanları da ince ince doğrayıp bir kenara ayırın. Sarı dolmalık biberi küçük küpler halinde doğrayıp hazırlayın. Kereviz sapı ve yapraklarını ince doğrayın. Maydanoz, dereotu ve naneyi ince kıyıp, derin bir karıştırma kabına alın. Doğradığınız sarı biber, kereviz yaprakları ve taze soğanı ilave edip karıştırın. İyice süzülmüş olan siyah pirinç ve küp doğranmış domatesi de ekleyip tüm malzemeleri harmanlayın. Sosunu hazırlamak için bir kaseye hardalı aktarın, üzerine sirkeyi döküp bir çatal yardımıyla çırparak hardalın erimesini sağlayın. Üzerine bir miktar deniz tuzu, taze çekilmiş karabiber ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirip karıştırın ve bir servis tabağına aktarın. Küp kestiğiniz keçi peynirlerini ve kaparileri salatanın üzerine yerleştirip servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.