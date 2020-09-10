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Pembe soğuk çorba

Zeynep Dinç’den çok hafif seri bir çorba

Malzemeler
4 bardak çilek (yıkanmış ve doğranmış)
1 bardak süt
1 bardak süzme yoğurt
1/2 çay kaşığı deniz tuzu
1/4 çay kaşığı karabiber
8-10 yaprak taze nane
Bardak ölçüsü: 200 mililitre
Servis için;
Chia tohumları
Çilek
Salatalık

Hazırlanışı
Tüm malzemeyi blender’dan geçirin. Yoğun ama akışkan, homojen bir kıvama gelince ağzı kapalı bir şekilde buzdolabına kaldırarak yaklaşık 2-3 saat kadar soğutun. Chia tohumları, çilek ve salatalık dilimleri ile süsledikten sonra soğuk olarak servis edin. Taze olarak tüketin.

Şefin önerisi: İsteğe göre karışıma biraz esmer şeker veya agave şurubu da ilave edebilirsiniz. Kraker, kruton veya küçük hamur işleri ile de servis edebilirsiniz.

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