Zeynep Dinç’den çok hafif seri bir çorba

Malzemeler

4 bardak çilek (yıkanmış ve doğranmış)

1 bardak süt

1 bardak süzme yoğurt

1/2 çay kaşığı deniz tuzu

1/4 çay kaşığı karabiber

8-10 yaprak taze nane

Bardak ölçüsü: 200 mililitre

Servis için;

Chia tohumları

Çilek

Salatalık



Hazırlanışı

Tüm malzemeyi blender’dan geçirin. Yoğun ama akışkan, homojen bir kıvama gelince ağzı kapalı bir şekilde buzdolabına kaldırarak yaklaşık 2-3 saat kadar soğutun. Chia tohumları, çilek ve salatalık dilimleri ile süsledikten sonra soğuk olarak servis edin. Taze olarak tüketin.



Şefin önerisi: İsteğe göre karışıma biraz esmer şeker veya agave şurubu da ilave edebilirsiniz. Kraker, kruton veya küçük hamur işleri ile de servis edebilirsiniz.