Zeynep Dinç’den çok hafif seri bir çorba
Malzemeler
4 bardak çilek (yıkanmış ve doğranmış)
1 bardak süt
1 bardak süzme yoğurt
1/2 çay kaşığı deniz tuzu
1/4 çay kaşığı karabiber
8-10 yaprak taze nane
Bardak ölçüsü: 200 mililitre
Servis için;
Chia tohumları
Çilek
Salatalık
Hazırlanışı
Tüm malzemeyi blender’dan geçirin. Yoğun ama akışkan, homojen bir kıvama gelince ağzı kapalı bir şekilde buzdolabına kaldırarak yaklaşık 2-3 saat kadar soğutun. Chia tohumları, çilek ve salatalık dilimleri ile süsledikten sonra soğuk olarak servis edin. Taze olarak tüketin.
Şefin önerisi: İsteğe göre karışıma biraz esmer şeker veya agave şurubu da ilave edebilirsiniz. Kraker, kruton veya küçük hamur işleri ile de servis edebilirsiniz.