Peynir dolgulu biberler tarifi

Malzemeler:

6 kapya biber

250 gr beyaz peynir

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

2 yumurta

Tuz

Karabiber

3-4 dal taze kekik

¼ su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri



Hazırlanışı:

Biberleri yıkayıp fırın ızgarasında 5 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Geniş bir kapta beyaz peynir, yumurta, yoğurt, zeytinyağı, rendelenmiş limon kabuğu, kekik, tuz, karabiberi karıştırın. Biberleri sap kısımları kalıp, uzunlamasına, kopmayacak şekilde kesin ve içlerini temizleyin. Peynir karışımını içlerine doldurun. Biberlerin her birini alüminyum folyo içerisine yerleştirin ve kenarlarını kapatacak şekilde sarın. 30 dakika buzdolabında beklettikten sonra üzerlerine parmesan peyniri serpiştirin ve 190 dereceye ayarlı fırında 10 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

