Peynir köftesi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yumuşacık köftelerinizi peynirle taçlandırmayı düşünmez miydiniz?

8 kişilik -

Malzemeler:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 dilim ekmek içi

1 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1 demet kıyılmış maydanoz

1 çay bardağı kavrulmuş fındık unu

1 soğan

1 su bardağı un

1 su bardağı ayçiçek yağı

Karabiber

Kırmızı toz biber

Tuz



Hazırlanışı:

Suyla ıslattığınız ekmek içlerini iyice sıkarak derin bir kaseye alın. Başka bir kasede yumurtayı çırpın. Yoğurt ve maydanozu ilave ederek karıştırın.

Ekmek içlerine hazırladığınız karışımı ekleyin. Kaşar peyniri, fındık unu, rendelenmiş soğan ve baharatları da ekleyerek tüm malzemeyi yoğurun.

Hazırladığınız harçtan istediğiniz büyüklükte parçalar kopararak una bulayın ve kızgın yağda kızartın. Sıcak servis yapın.