Peynir soslu havuçlu köfte tarifi

Malzemeler:

500 gr kıyma

1 havuç

Yarım soğan

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

Yarım su bardağı küp doğranmış az kurutulmuş domates

2 yemek kaşığı galeta unu

Tuz

Karabiber

Kimyon

Pul biber

Peynir sosu için

40 gr tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı krem peynir

2 yemek kaşığı rendelenmiş dil peyniri

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Soğanı rendeleyip suyunu sıktıktan sonra kıymaya karıştırın. Tuz, karabiber, kimyon, pul biber, galeta ununu ekleyip iyice yoğurun. Havucun kabuğunu soyup irice rendeleyin ve kıymaya karıştırın. Kuru domatesleri ekleyin ve kıymayı 15 dakika buzdolabında bekletin. Kıymadan iri parçalar kopartıp hafif yassı yuvarlak köfteler hazırlayın. Köfteleri yapışmaz yüzeyli tavada 2 dakika pişirin ve fırın kabına dizin. 190 derece fırında köfteler kızarıncaya kadar pişirin. Tereyağını eritip un ekleyin ve kavurun. Sütü ekleyip çırpıcı ile iyice çırpın ve orta ateşte kaynayıncaya kadar pişirin. Krem peynir, rendelenmiş dil peyniri, tuz ve karabiber ekleyin. Sosu köftelerin üzerine gezdirin. Pul biber serpiştirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

