Peynirli brokoli çorbası

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Peynirli brokoli çorbası tarifi

- kişilik -

Malzemeler

3 yemek kaşığı un

30 g tereyağı

3 su bardağı süt

2 su bardağı tavuk suyu

6-7 parça brokoli

2 diş sarımsak

1 su bardağı ince kesilmiş cheddar peyniri

1 soğan

Yarım su bardağı krema

¼ su bardağı tulum peyniri

1 tutam kekik

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Tereyağını tencerede eritin. Unu kavurun. Küçük parçalar şeklinde kesilmiş brokoli, kıyılmış soğan ve kıyılmış sarımsağı ekleyip karıştırın. Süt, krema ve tavuk suyunu ekleyerek pişirin. Piştikten sonra tuz, karabiber ve kekikle tatlandırın. Blender’la ezerek pürüzsüz bir kıvama getirin. Üzerine rendelenmiş cheddar peyniri ve parmesan peyniri serperek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.