Peynirli hardal soslu köfte tarifi

Malzemeler

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

300 g koyun kıyma

300 g dana kıyma

1 soğan

2-3 dal maydanoz

1 Meksika biberi

100 g rendelenmiş kaşar peyniri

1 yumurta

1 çay bardağı su

Sosu için

2 tablet et suyu

Yarım litre su

1 soğan

1 havuç

200 ml krema

2 yemek kaşığı hardal

Yarım limonun suyu

3-4 dal maydanoz

Karabiber



Hazırlanışı:

Yulaf ezmesini bir kaba alın. üzerine çok az su koyup şişmesi için birkaç dakika bekletin. Yulafların suyunu süzüp ayrı bir kaba alın. Kıymalar, ince kıydığınız soğan, maydanoz, Meksika biberi, kaşar peynirini ilave edin. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elinizle yuvarlayarak şekil verin. Köfteleri hafif yağladığınız bir fırın kabına dizin. önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Sosu için et suyu ve suyu bir sos tenceresine alın. İnce kıydığınız soğan ve rendelediğiniz havucu ilave edip 10 dakika kaynatın. Krema, hardal, limon suyu ve karabiberi ilave edip kısık ateşte 5 dakika daha pişirin. İnce kıydığınız maydanozu ilave edip ocaktan alın. Fırından çıkarttığınız köfteleri bir tabağa alın. Sosu üzerine gezdirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

