Peynirli ve domatesli patlıcan yemeği tarifi
Malzemeler
Domates sos için
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 soğan
2 diş sarımsak
1 domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz
Karabiber
Kimyon
Fesleğen
Kırmızı pul biber
Kızartmak için
Zeytinyağı
üzeri için
1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
Taze fesleğen
Hazırlanışı:
Patlıcanları alacalı soyup yuvarlak doğrayın. Tuzlu suda bekletip acısını çıkarttıktan sonra iyice kurulayın ve zeytinyağında kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Domates sos için zeytinyağını bir tavada ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı pembeleşinceye kadar kavurun. Rendelediğiniz domates ve salçaları ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp domates suyunu çekene kadar pişirin. Fazla yağını çektirdiğiniz patlıcanları bir tavaya dizin. üzerine domates sosu ilave edip rendelenmiş beyaz peynir serpin ve ocaktan alın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynir eriyene kadar pişirin. Taze fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.