Peynirli ve domatesli patlıcan yemeği tarifi

Malzemeler

Domates sos için

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

2 diş sarımsak

1 domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Kimyon

Fesleğen

Kırmızı pul biber

Kızartmak için

Zeytinyağı

üzeri için

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

Taze fesleğen

Hazırlanışı:

Patlıcanları alacalı soyup yuvarlak doğrayın. Tuzlu suda bekletip acısını çıkarttıktan sonra iyice kurulayın ve zeytinyağında kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Domates sos için zeytinyağını bir tavada ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı pembeleşinceye kadar kavurun. Rendelediğiniz domates ve salçaları ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp domates suyunu çekene kadar pişirin. Fazla yağını çektirdiğiniz patlıcanları bir tavaya dizin. üzerine domates sosu ilave edip rendelenmiş beyaz peynir serpin ve ocaktan alın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynir eriyene kadar pişirin. Taze fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

