Peynirli ve patatesli pişi tarifi
Malzemeler:
2.5 su bardağı un
Yarım paket yaş maya
Tuz
1 çay bardağı zeytinyağı
Su
İç harcı için
2 haşlanmış patates
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 çay bardağı rendelenmiş dil peyniri
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Taze kekik
Kızartmak için
Ayçiçek yağı
Üzeri için
Taze kekik
Hazırlanışı:
Hamuru için, unu geniş bir karıştırma kabına eleyin. Maya, bir tutam kadar tuz ve zeytinyağını ilave edip karıştırın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 40 dakika dinlendirin. İç harcı için haşladığınız patatesleri geniş bir kaseye alın. Bir çatal yardımıyla ezip rendelenmiş peynirleri ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp karıştırın. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Bir merdane yardımıyla ince açın. Ortasına patatesli ve peynirli harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatın. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Pişileri kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Taze kekikle süsleyerek sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.