Pilavlı enginar dolması tarifi

Malzemeler:

4 enginar

1 limon

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Pilav için

1 su bardağı baldo pirinç

1.5 su bardağı et suyu

30 gr tereyağı

1 havuç

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

Tuz



Hazırlanışı:

Havucu küp doğrayıp haşlayın. Enginarları temizleyip limonlu tuzlu suda bekletin. Bir tencerede 2 su bardağı su, tuz, yarım limonun suyunu kaynatın. Su kaynayınca enginarları haşlayıp cam bir kaba alın. Pilav için pirinci tereyağında kavurun. Pirinçler şeffaflaşınca et suyu ile tuzu ilave edip pirinçler suyu çekinceye kadar pişirin. Havuç, bezelye ve dereotunu ekleyin. Üzerine kağıt havlu kapatıp kapağı kapalı olarak demlenmeye bırakın. Pilavı enginarların üzerine paylaştırın. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip fırında peynirler eriyinceye kadar pişirin. Üzerini ince kıyılmış maydanoz ile süsleyip servis yapın.