Pırasa çorbası

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Çorbanız hazır!

4 kişilik 40 dakika

Malzemeler

• 4 adet pırasa

• 1 adet büyük boy patates

• 1 tatlı kaşığı tereyağı

• 750 ml süt

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

• Kruton

Hazırlanışı

Pırasaları yıkayın ve 5 cm’lik parçalara bölün. Her bir halkayı ikiye bölün. Daha sonra doğranmış pırasaları tereyağında 4-5 dakika soteleyin. Tencereye soyulmuş ve doğranmış patates, süt ve tuz ilave edin. Kısık ateşte 30 dakika kadar tüm malzemeyi pişirin. Blender’dan geçirdikten sonra kruton ile servis yapabilirsiniz.