menu

close

menu

close

menu

close

Pırasa çorbası

Çorbanız hazır!

 4 kişilik   40 dakika
Malzemeler
• 4 adet pırasa
• 1 adet büyük boy patates
• 1 tatlı kaşığı tereyağı
• 750 ml süt
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
• Kruton
Hazırlanışı
Pırasaları yıkayın ve 5 cm’lik parçalara bölün. Her bir halkayı ikiye bölün. Daha sonra doğranmış pırasaları tereyağında 4-5 dakika soteleyin. Tencereye soyulmuş ve doğranmış patates, süt ve tuz ilave edin. Kısık ateşte 30 dakika kadar tüm malzemeyi pişirin. Blender’dan geçirdikten sonra kruton ile servis yapabilirsiniz.

En çok okunanlar

Son Eklenenler