Pırasa çorbası
Çorbanız hazır!
4 kişilik
40 dakika
Malzemeler
• 4 adet pırasa
• 1 adet büyük boy patates
• 1 tatlı kaşığı tereyağı
• 750 ml süt
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
• Kruton
Hazırlanışı
Pırasaları yıkayın ve 5 cm’lik parçalara bölün. Her bir halkayı ikiye bölün. Daha sonra doğranmış pırasaları tereyağında 4-5 dakika soteleyin. Tencereye soyulmuş ve doğranmış patates, süt ve tuz ilave edin. Kısık ateşte 30 dakika kadar tüm malzemeyi pişirin. Blender’dan geçirdikten sonra kruton ile servis yapabilirsiniz.