Pırasalı balık köfte tarifi
Malzemeler:
300 gr haşlanmış patates
2 pırasa, doğranmış
250 gr uskumru
2 yemek kaşığı un
1 yumurta
85 gr galeta unu
Tuz
Karabiber
Kızartmak için
Ayçiçeği yağı
Hazırlanışı:
Küçük parçalar şeklinde kesilmiş pırasayı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile soteleyin. Uskumru balığını haşlayıp soğumaya bırakın. Bir kapta haşlanmış patatesi ezin. Balık, tuz, karabiber, sotelenmiş pırasayı iyice karıştırın. Karışımı 8 eşit parçaya ayırıp yuvarlak yassı köfteler hazırlayın. Yumurtayı bir kasede çırpın. Balık köftelerini önce una, ardından yumurtaya ve galeta ununa bulayın. Kızgın yağda kızartın. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.