Pırasalı balık köfte tarifi

Malzemeler:

300 gr haşlanmış patates

2 pırasa, doğranmış

250 gr uskumru

2 yemek kaşığı un

1 yumurta

85 gr galeta unu

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Küçük parçalar şeklinde kesilmiş pırasayı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile soteleyin. Uskumru balığını haşlayıp soğumaya bırakın. Bir kapta haşlanmış patatesi ezin. Balık, tuz, karabiber, sotelenmiş pırasayı iyice karıştırın. Karışımı 8 eşit parçaya ayırıp yuvarlak yassı köfteler hazırlayın. Yumurtayı bir kasede çırpın. Balık köftelerini önce una, ardından yumurtaya ve galeta ununa bulayın. Kızgın yağda kızartın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.