Pırasalı börek

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

1 kg pırasa

2 havuç

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı mısır unu

100 ml zeytinyağı

50 gr kuş üzümü

200 gr cheddar peyniri

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Pırasaları ince doğrayın. Havuçları rendeleyin. Zeytinyağını tavada ısıtıp kuş üzümleri, havuç ve pırasayı ilave edip soteleyin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Fırın kabına alın. Diğer tarafta süt, mısır unu, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Pırasaların üzerine gezdirerek dökün. 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Üzerine rendelenmiş peyniri ilave edip kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.