Pırasalı börek
- kişilik
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Malzemeler
1 kg pırasa
2 havuç
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı mısır unu
100 ml zeytinyağı
50 gr kuş üzümü
200 gr cheddar peyniri
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Pırasaları ince doğrayın. Havuçları rendeleyin. Zeytinyağını tavada ısıtıp kuş üzümleri, havuç ve pırasayı ilave edip soteleyin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Fırın kabına alın. Diğer tarafta süt, mısır unu, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Pırasaların üzerine gezdirerek dökün. 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Üzerine rendelenmiş peyniri ilave edip kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.