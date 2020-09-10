Tek başına bir öğün olabilecek nefis pirinç salatası

Malzemeler

280 gr carnaroli pirinç

2 domates

1 çay bardağı tane mısır

200 gr ton balığı

3-4 arpacık soğan turşusu

8-10 siyah zeytin

1 demet fesleğen

1 limonun suyu

1/2 çay bardağı sızma zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı

Pirinci yıkayıp suyunu süzün. Hafifçe yumuşayana kadar haşlayın ve suyunu bir kez daha süzün ve soğuması için bir fırın tepsisinin içine bekletmeden yayın. Pirince aroma katmak isterseniz, pişirirken içine kabuk tarçın atabilirsiniz. Küçük parçalar şeklinde kesilmiş domates (salatanıza mevsime göre havuç, kereviz, kabak, bezelye, bakla, sarı ve kırmızı biber ekleyebilirsiniz), tane mısır, ton balığı, arpacık soğan turşusu, çekirdeksiz siyah zeytin, fesleğen yaprakları ekleyip harmanlayın. Limon suyu ve zeytinyağı ile hazırlayacağınız sosla tatlandırın. Dilerseniz kiraz domateslerle süsleyip servis yapın.