Pirinçli et şiş tarifi

Malzemeler:

800 gr dana fileto

1.5 su bardağı basmati pirinci

30 gr Hindistan cevizi

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Sos için

200 ml süzme yoğurt

1 salatalık

2 yemek kaşığı kıyılmış taze nane

Yarım misket limonun suyu



Hazırlanışı:

İri parçalar şeklinde kestiğiniz etleri şişlere geçirin. Zeytinyağı, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın. Bir fırça yardımıyla etlerin üzerine sürüp 1 saat bu şekilde dinlendirin. Şişleri ısıtılmış tavada çevirerek kızartın. Sos için, yoğurdu çırpın ve kıyılmış salatalığı ekleyin. Kıyılmış naneyi ve limon suyunu ekleyin. Etler kızarırken pirinci yıkayıp süzün ve zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. 2 su bardağı su ekleyin ve kapağını kapatarak pişmeye bırakın. Pilavı Hindistan cevizi ile karıştırıp servis tabağına alın. Üzerine et şişleri dizip yanında sosla birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



