Renkli biberli kuskus salatası

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Renkli biberli kuskus salatası tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

1 paket kuskus makarna

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 dolmalık sarı biber

2 dolmalık kırmızı biber

2 dolmalık yeşil biber

4-5 dal dereotu

4-5 dal fesleğen

4-5 dal maydanoz

4-5 dal taze kekik

3 kuru kayısı

3 kuru incir

Sosu için

Yarım su bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 limonun suyu

Tuz

Karabiber



HAZIRLANIŞI

Kuskus makarnayı haşlayıp suyunu süzdükten sonra geniş bir kaseye alıp soğumaya bırakın. üzerine yapışmaması için çok az zeytinyağı gezdirin. Biberleri küp doğrayıp zeytinyağında hafif soteleyin. Ocaktan almadan önce ince kıydığınız yeşillikleri ilave edin. Sotelediğiniz sebzeleri kuskus makarnanıza karıştırın. Küp doğradığınız kuru kayısı ve kuru inciri ilave edin. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp kuskus salatanızın üzerine gezdirin. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.