Renkli pilav

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Renkli ve lezzetli!

8 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı baldo pirinç

5-6 parça kurutulmuş domates

1 salçalık kırmızıbiber

1 dolmalık yeşil biber

1 dolmalık sarı biber

Yarım su bardağı konserve tane mısır

Yarım su bardağı bezelye

3 su bardağı tavuk suyu veya su

30 gr tereyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Kuru domatesleri ve biberleri küçük doğrayın. Tereyağını tencerede eritin. Doğradığınız sebzeleri, bezelyeyi ve mısırı ilave ederek sebzeler hafif yumuşayana kadar kavurun. Üzerine pirinçleri ekleyin. 2-3 dakika daha kavurun. Tavuk suyu ve tuzu da ekleyip pirinçler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.





