Renkli salata tarifi

Malzemeler

• 4-5 adet Yedikule marulu

• 1 kaşık bal

• 2 kaşık balsamik sirke

• 1 kaşık zeytinyağı

• 15-20 adet mini mozzarella

• 2 adet portakal

• 1 avuç ceviz

• Tuz

• Karabiber



Hazırlanışı

Yedikule marullarını yaprak yaprak ayırın. Yıkadıktan sonra kurumasını bekleyin. Bu esnada portakalları dilimleyin ve kenara alın. Ayrı bir kap içinde zeytinyağı, balsamik sirke ve balı güzelce karıştırın. İçine tuz ve karabiber ekleyerek karışımı aromalandırın. İri iri doğradığınız Yedikule marullarının üzerine peynirleri, portakal dilimlerini ve cevizi serpin. Sosu üzerine gezdirip servis edebilirsiniz.