Rezeneli levrek marine tarifi
Malzemeler:
40 g levrek fileto derisiz (Parmak büyüklüğünde ince ince kesin)
1 adet limon
1 kaşık zeytinyağı
1 fiske tuz
1/2 çay kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
(Bu malzemelerin hepsini karıştırıp, yoğun kıvamda sos elde edin. Ardından kesmiş olduğunuz levrekleri içine koyup, yaklaşık iki saat bekletin)
Süslemek için
1 adet rezene (çok ince, piyaz şeklinde kesip limonlu suyun içinde bekletin)
2 adet kokteyl domates
1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık
1 tutam dereotu
Hazırlanışı:
Tabağa rezeneyi tutam halinde koyup, üzerine marine ettiğiniz levrekleri ilave edin. Süslemek için kokteyl domates, dereotu ve dolmalık fıstıkları kullanın.
* Formsante dergisinden alınmıştır.