Rezeneli levrek marine tarifi

Malzemeler:

40 g levrek fileto derisiz (Parmak büyüklüğünde ince ince kesin)

1 adet limon

1 kaşık zeytinyağı

1 fiske tuz

1/2 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

(Bu malzemelerin hepsini karıştırıp, yoğun kıvamda sos elde edin. Ardından kesmiş olduğunuz levrekleri içine koyup, yaklaşık iki saat bekletin)

Süslemek için

1 adet rezene (çok ince, piyaz şeklinde kesip limonlu suyun içinde bekletin)

2 adet kokteyl domates

1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

1 tutam dereotu



Hazırlanışı:

Tabağa rezeneyi tutam halinde koyup, üzerine marine ettiğiniz levrekleri ilave edin. Süslemek için kokteyl domates, dereotu ve dolmalık fıstıkları kullanın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.