Rezeneli, mercimekli yeşil salata tarifi

Malzemeler:

2 adet orta boy kırmızı pancar

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yumru rezene, ince dilimlenmiş

100 g yeşil mercimek

200 g karışık yeşillik (roka ağırlıklı, bebek ıspanak, kıvırcık vs)

200 g beyaz peynir

Sos için

125 ml sızma zeytinyağı

2 yemek kaşığı taze limon suyu

1 kaşık balsamik sirke



Hazırlanışı:

Mercimeği küçük bir tencerede 15 dakika haşlayın ve süzün. Pancarları soyun, çevrelerine zeytinyağı sürüp fırına koyun ve yumuşayıncaya kadar 180 derecede pişirin. Fırından alın, soğuduktan sonra ince ince dilimleyin. Sos malzemelerini iyice karıştırın. Yeşillikleri, rezene dilimlerini, mercimeği sosun yarısı ile nazikçe karıştırın. Pancarları ekleyin, hafifçe karıştırın. En üste peyniri de serpiştirip kalan sosu salatanın üzerinde gezdirin.