menu

close

menu

close

menu

close

Rezeneli, mercimekli yeşil salata

Rezeneli, mercimekli yeşil salata tarifi

Malzemeler:
2 adet orta boy kırmızı pancar
1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 yumru rezene, ince dilimlenmiş
100 g yeşil mercimek
200 g karışık yeşillik (roka ağırlıklı, bebek ıspanak, kıvırcık vs)
200 g beyaz peynir
Sos için
125 ml sızma zeytinyağı
2 yemek kaşığı taze limon suyu
1 kaşık balsamik sirke

Hazırlanışı:
Mercimeği küçük bir tencerede 15 dakika haşlayın ve süzün. Pancarları soyun, çevrelerine zeytinyağı sürüp fırına koyun ve yumuşayıncaya kadar 180 derecede pişirin. Fırından alın, soğuduktan sonra ince ince dilimleyin. Sos malzemelerini iyice karıştırın. Yeşillikleri, rezene dilimlerini, mercimeği sosun yarısı ile nazikçe karıştırın. Pancarları ekleyin, hafifçe karıştırın. En üste peyniri de serpiştirip kalan sosu salatanın üzerinde gezdirin.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Cevizli mantarlı patlıcan
Salatalıklı ayran çorbası
Fırında pastırmalı ıspanak mücveri
Fırında yer elması
Fırında otlu mantar güveç
Domates soslu tagliatelle
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Cevizli mantarlı patlıcan
Salatalıklı ayran çorbası
Fırında pastırmalı ıspanak mücveri
Fırında yer elması
Fırında otlu mantar güveç
Domates soslu tagliatelle

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.