Roka soslu palamut

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Roka soslu palamut tarifi...

4 kişilik -

Malzemeler

2 domates

2 kırmızı soğan

2 palamut

2.5 dal taze kekik

1 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Roka sosu için:

1 su bradağı ceviz içi

Yarım demet roka

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kızartmak için:

Yarım su bardağı mısır unu

Yarım su bardağı un

1.5 su bardağı zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Roka sosu için rokanın yapraklarını ayıklayıp yıkayın. Roka yaprakları, ceviz, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberi mutfak robotunda püre şeklinde ezin. Domatesleri bir parmak kalınlığında yuvarlak kesin. Soğanları yuvarlak şekilde doğrayın. Domates ve soğanları fırın tepsisine dizin. üzerlerine tuz, şeker ve taze kekik yapraklarını serpiştirin. Zeytinyağını gezdirin ve 180 derecede ısıttığınız fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Kalın yuvarlak dilimler şeklinde kesilmiş palamudu tuzlayın. Un ve mısır ununu karıştırarak düz bir tabağa alın. Balıkların her tarafını una bulayın ve fazlasını silkeleyin. Balıkların her iki tarafını da kızgın yağda kızartın. Servis tabağına domates, soğan ve balık sıralamasıyla dizin. Üzerine hazırladığınız roka sosundan gezdirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.