Rokfor peynirli su teresi çorbası

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Rokfor peynirli su teresi çorbası tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

600 ml sebze suyu

225 g su teresi

150 g rokfor peyniri

150 g krema

Servis için

2-3 dal roka

Pulbiber



Hazırlanışı

Sebze suyunu bir tencereye alarak kaynatın. Su teresinin geniş yapraklarını ayıklayıp tencereye ekleyin. Yumuşayıncaya kadar yaklaşık 2-3 dakika kaynatın. Rokfor peynirini ufalayarak tencereye ilave edin. Peynirler erimeye başlayınca çorbayı ocaktan alıp krema kıvamına gelinceye kadar el blenderinden geçirin. Kremayı ekleyip çorbayı kaynatmadan ısıtın. üzerine ince kıyılmış roka ve pulbiber serperek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.