Rokfor peynirli su teresi çorbası
Rokfor peynirli su teresi çorbası tarifi
4 kişilik
-
Malzemeler
600 ml sebze suyu
225 g su teresi
150 g rokfor peyniri
150 g krema
Servis için
2-3 dal roka
Pulbiber
Hazırlanışı
Sebze suyunu bir tencereye alarak kaynatın. Su teresinin geniş yapraklarını ayıklayıp tencereye ekleyin. Yumuşayıncaya kadar yaklaşık 2-3 dakika kaynatın. Rokfor peynirini ufalayarak tencereye ilave edin. Peynirler erimeye başlayınca çorbayı ocaktan alıp krema kıvamına gelinceye kadar el blenderinden geçirin. Kremayı ekleyip çorbayı kaynatmadan ısıtın. üzerine ince kıyılmış roka ve pulbiber serperek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.