Rokfor soslu bonfile tarifi

Malzemeler:

4 parça bonfile

2 yemek kaşığı zeytinyağı

80 gr rokfor peyniri

200 ml krema

Tuz

Karabiber

1 kg ıspanak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

8 kiraz domates

Taze kekik



Hazırlanışı:

Ispanakları 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile tavaya alın ve soteleyin. Tuz, karabiber ekleyin. İki yemek zeytinyağı ile bonfileleri yüksek ateşte pişirin. Tuz, karabiber serpiştirin. Kremayı sos tenceresinde ısıtın. Peyniri ekleyip eriyinceye kadar karıştırın ve ocaktan alın. Domatesleri az yağda 1-2 dakika çevirin. Servis tabağına ıspanak soteyi yayın. Üzerine bonfileyi yerleştirip sos gezdirin. Kiraz domates ve taze kekik ile süsleyip servis yapın.



Ispanakları soteledikten sonra içine yarım çay bardağı kadar krema ekleyerek lezzetini arttırabilirsiniz. Eti, daha yumuşak olması için, zeytinyağı, sarımsak, soğan ve baharat karışımı ile bir kaç saat marine ettikten sonra pişirin.