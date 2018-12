Safranlı balkabağı çorbası tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı un

100 gr tereyağı

400 gr balkabağı

2 gr tel safran

2 limonun suyu

4 yumurtanın sarısı

3 litre sıcak et suyu

Tuz



Hazırlanışı:

Balkabağını temizleyip küçük parçalar şeklinde doğrayın. Tel safranı sıcak et suyuna ekleyip 5 dakika bekletin ve süzün. Tereyağı ile unu tencerede kavurun. Balkabağı ve et suyunu ekleyip pişirin. Tencereyi ocaktan alıp karışımı ılıtın. Blenderle püre halinde ezin. Karışımı tekrar tencereye alın. Limon suyu ve yumurta sarılarını bir kapta çırpın. Balkabaklı karışımdan bir kepçe kadar alıp ilave edin. Elde ettiğiniz karışımı tencereye azar azar ve sürekli karıştırarak ilave edin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Tuzla tatlandırın. Çorba kâselerine paylaştırıp sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.