Sakızlı kebap tarifi

Malzemeler:

1 kg kuzu kuşbaşı

2 soğan

2 tatlı kaşığı salça

Mikro lahana filizi

Yarım çay bardağı gül suyu

3 parça damla sakızı

3 diş sarımsak

Bir tutam un

Bir tutam tarçın

2 karanfil

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Soğanı rendeleyip kuşbaşı kuzu eti ve salça ile birlikte kavurun. Etlerin rengi hafif dönmeye başladıktan sonra çok az sıcak su ekleyin. Etler yumuşayana kadar pişirin. İçine dövülmüş damla sakızı koyduğunuz gül suyunu pişmekte olan etlerin üzerine ilave edin. Unu, dövülmüş sarımsağı, tarçını, karanfili, tuz ve karabiberi de ekleyin. Bir süre daha kaynatın. Patates püresi ile birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.