Sakızlı kebap tarifi
Malzemeler:
1 kg kuzu kuşbaşı
2 soğan
2 tatlı kaşığı salça
Mikro lahana filizi
Yarım çay bardağı gül suyu
3 parça damla sakızı
3 diş sarımsak
Bir tutam un
Bir tutam tarçın
2 karanfil
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Soğanı rendeleyip kuşbaşı kuzu eti ve salça ile birlikte kavurun. Etlerin rengi hafif dönmeye başladıktan sonra çok az sıcak su ekleyin. Etler yumuşayana kadar pişirin. İçine dövülmüş damla sakızı koyduğunuz gül suyunu pişmekte olan etlerin üzerine ilave edin. Unu, dövülmüş sarımsağı, tarçını, karanfili, tuz ve karabiberi de ekleyin. Bir süre daha kaynatın. Patates püresi ile birlikte servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.