Şakşuka

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Şakşuka tarifi

6 kişilik -

Malzemeler

5 patlıcan

1 dolmalık kırmızıbiber

1 dolmalık sarı biber

1 sivribiber

Domates sosu için

6 domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

Üzeri için

Yarım su bardağı süzme yoğurt

4 diş ezilmiş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Patlıcanların uç kısımlarını kesip alacalı soyun ve küp doğrayın. 10 dakika tuzlu suda bekletin. Süzüp kağıt havlu ile kurulayın. Biberleri temizleyip eşit büyüklükte şeritlere kesin. Domates sosu için, domatesleri soyup küp doğrayın. Zeytinyağını tencerede ısıtıp domatesi soteleyin. Salçayı ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. Suyunu çekene kadar pişirin. Ayçiçek yağını tavada ısıtıp sırasıyla patlıcanları ve biberleri kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Kızaran sebzeleri servis tabağına alın. Ortasına sosun üçte ikisini döküp üzerine ezilmiş sarımsakla karıştırdığını süzme yoğurdu ilave edip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.