Besleyiciliği, pratikliği ve tadı ile tercih edeceğiniz bir çorba...
Malzemeler:
2 adet salatalık
1 su bardağı süzme yoğurt
1 su bardağı su
6 dal taze nanenin yaprakları
4 yemek kaşığı haşlanmış buğday
4 yemek kaşığı haşlanmış nohut
Tuz
Karabiber
Üzeri için
Dereotu
Maydanoz
Kırmızı biber
Zeytinyağı
Hazırlanışı:
Salatalık, yoğurt, su, nane, tuz ve karabiberi blender’dan geçirin. Karışıma nohut ve buğdayları ekleyin. Servis esnasında üstlerine taze yeşillikler, kırmızı biber ve az miktar zeytinyağı ekleyebilirsiniz.
* Formsante dergisinden alınmıştır.