Besleyiciliği, pratikliği ve tadı ile tercih edeceğiniz bir çorba...

Malzemeler:

2 adet salatalık

1 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı su

6 dal taze nanenin yaprakları

4 yemek kaşığı haşlanmış buğday

4 yemek kaşığı haşlanmış nohut

Tuz

Karabiber

Üzeri için

Dereotu

Maydanoz

Kırmızı biber

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Salatalık, yoğurt, su, nane, tuz ve karabiberi blender’dan geçirin. Karışıma nohut ve buğdayları ekleyin. Servis esnasında üstlerine taze yeşillikler, kırmızı biber ve az miktar zeytinyağı ekleyebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.