Şalgam ve patates püresi tarifi...

Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotoğraf: Hande Göksan



Malzemeler

4 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı tuz

1 büyük tutam muskat rendesi

1-2 çay bardağı süt

2 adet şalgam



Hazırlanışı

Patatesleri soyup yıkayın. Üzerine çıkacak kadar içme suyu ilave edin. Patatesler yumuşayana kadar haşlayın. Yeterince yumuşayınca tereyağı, tuz, muskat ve sütü ekleyin. Mikserle çekip püre haline getirin. Diğer tarafta şalgamları soyun, içme suyunda haşlayın. Patates püresinin yarısına şalgamları ilave edin, mikserle ezin ve gerekirse şalgam suyu ekleyin. Patates ve şalgam pürelerini birlikte veya ayrı ayrı servis yapın.

