Sandal köfte

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Sandal köfte tarifi

6 kişilik -

Malzemeleri

500 gr az yağlı dana kıyma

4-5 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz nane

1 tutam karabiber

1 tutam tuz

Sandal köfte malzemeleri

500 gr az yağlı dana kıyma

4-5 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz nane

1 tutam karabiber

1 tutam tuz

1 çay bardağı su

İç harcı için

1 küçük kavanoz garnitür

1 soğan

1 çay kaşığı kekik

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı su

İç harcı için

1 küçük kavanoz garnitür

1 soğan

1 çay kaşığı kekik

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



Hazırlanışı

Köfte için gereken malzemeleri yoğurun. Yumurta büyüklüğünde parçalar koparın. Sandal biçimi verirken kenarlarının ince olmasına dikkat edin. Yağlanmış fırın tepsisine köfteleri yerleştirip 200 derece fırında hafifçe pişirin. Tavada zeytinyağını ısıtın ve küp doğranmış soğanları kavurun. Garnitürü ve kekiği ekleyerek kavurmaya devam edin. Sandal köftelerin içerisine harcı paylaştırın. Cam bir kasede zeytinyağı, su ve salçayı karıştırarak sosu hazırlayın. Sandal köftelerin üzerine dökerek fırında 10-15 dakika daha pişirin. Fırından almadan önce üzerine kaşar peyniri ekleyin ve eriyene kadar fırında bir süre daha bekletin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.