Sandviç bonfile

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Davet sofralarınız için...

6 kişilik -

Malzemeler

1.200-1.300 gr bonfile

Marine etmek için

3 diş iri doğranmış sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

Tane karabiber

2 dal iri kıyılmış biberiye

1 iri doğranmış soğan

Dolgusu için

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 orta boy soğan

3 yemek kaşığı balzamik sirke

2 iri rendelenmiş patates

1.5 yemek kaşığı toz şeker

Tuz

Çekilmiş karabiber

2 yemek kaşığı adaçayı

2 su bardağı ekmek içi



Hazırlanışı

Bonfileyi büyük boy bir buzdolabı poşetine alın. Marinat malzemesiniekleyin ve ağzını bağlayın. Torbayı biraz ters düz edip sos malzemesinin etin her tarafına bulaşmasını sağlayın. 1-2 saat oda ısısında bekletin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Soğanları ekleyip orta ateşte 3-4 dakika karıştırarak pişirin. Şekeri üzerine serpin. Balzamik sirkeyi ilave edip 5 dakika daha pişirin. Patatesleri ekleyip biraz tuz ve karabiber serpin. 7-8 dakika pişirin. Tavayı ocaktan alın. Adaçayını ve ekmekleri ilave edin. Geniş bir tavayı ısıtın. Etin iki tarafını da yüksek ateşte çevirerek kızartın. Fırını 200 derecede ısıtın. Keskin bir bıçakla eti sandviç ekmeği gibi boydan boya kesin (tamamen ikiye ayırmayın sadece bir tarafından kesin). Ekmekli karışımı arasına yerleştirin. Açılmaması için fırın ipiyle bonfileyi bağlayın. Eti bir fırın kabına alın ve 35-40 dakika pişirin. İplerini çıkarıp dilimleyin. Tuz ve karabiber serperek servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.