Sarımsaklı sebze sote tarifi

Malzemeler:

200 gr brokoli

200 gr brüksel lahana

2 havuç

2 patates

5 diş sarımsak

Yarım demet dereotu

4-5 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

karabiber



Hazırlanışı:

Brokoliyi çiçek çiçek ayırın. Brüksel lahanalarını temizleyin. Havuçları temizleyip ince çubuklar halinde doğrayın. Patatesleri soyup parmak kalınlığında doğrayın. Hazırladığınız sebzeleri ayrı ayrı haşlayıp süzün veya buharda pişirin. Sarımsakları soyup ezin ve zeytinyağında sote edin. Hazırladığınız sebzeleri sırasıyla patates, havuç, brokoli ve brüksel lahanası şeklinde ekleyip 2 dakika kadar kavurun. Tuz ve karabiber serpin. Dereotunu temizleyip kıyın ve üzerine serpin. Sıcak olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.