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Sebzeli atıştırmalık

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz pratik, ve ekonomik sebzeli atıştırmalık

Malzemeler:
250 gr taze kaşar rendesi
250 gr İzmir tulumu rendesi
1 adet patlıcan
1 adet kırmızıbiber
Bir tutam taze kekik
Tuz
Karabiber
50 ml zeytinyağı
4 adet lavaş

Hazırlanışı:
Sebzeleri yıkayıp ince dilimler halinde kesin. Tabanını zeytinyağıyla yağladığınız kızgın ızgara tavasına dizin. Ayrı bir yerde lavaşın üzerine iki cins peynirden serpin ve pişirdiğiniz sebzelere biraz tuz, karabiber ve taze kekik ekleyip lavaşı katlayın. Hazırladığınız bu lavaşı arzunuza göre tost makinesi ya da ızgara tavasında peynirler eriyip lavaşlar yumuşayana kadar pişirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

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