Pratik ve lezzetli!

Malzemeler

1 kırmızı soğan

1 dolmalık kırmızı biber

1 dolmalık sarı biber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı Meksika fasulyesi

Tuz

4 bazlama

Yarım su bardağı rendelenmiş çedar peyniri

Salsa sos için

1 su bardağı rendelenmiş domates

3 dilim jalepano biberi

1 soğan

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

Karabiber

3 yemek kaşığı kişniş

3 diş sarımsak



Hazırlanışı:

Soğanı piyazlık, biberleri jülyen doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Meksika fasulyesini ilave edip tuz ile tatlandırın ve ocaktan alın. Bazlama ekmeklerini ikiye kesin. Arasına sebzeli harçtan doldurup rendelenmiş çedar peyniri serpin. Diğer ekmek parçası ile üzerini kapatın. Bazlamaları tost makinesinde çedar peyniri eriyinceye kadar ısıtın. Salsa sosu hazırlamak için rendelenmiş domatesleri tuz ve karabiberle tatlandırarak pişirin. Domatesler suyunu çekmeye başlayınca ocaktan alın. Kalan bütün malzemeyi ekleyip tüm malzeme iyice özdeşleşene kadar blenderdan geçirin. Bazlamaları dörde bölüp yanında salsa sos ile birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



