Sebzeli bonfile tarifi

Malzemeler:

4 parça dana bonfile (150 gr’lik ve 3 cm kalınlığında kesilmiş)

Taze biberiye

Taze kekik

1 çay bardağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 havuç

2 kabak

4 taze soğan

1 pırasa

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı balzamik sirke



Hazırlanışı:

Biberiye, kekik, tuz, karabiber ve 1 çay bardağı zeytinyağını derin bir kasede karıştırın. Bonfileleri ekleyip 12 saat buzdolabında bekletin. Sebzeleri uzun parçalar şeklinde doğrayıp kalan zeytinyağında yumuşayıncaya kadar soteleyin. Ocaktan almaya yakın balzamik sirke, tuz, karabiber ekleyin. Etleri döküm tavada önlü arkalı kızarıncaya kadar pişirin. Servis tabağına sotelenmiş sebzeleri yayıp üzerine etleri yerleştirerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



