Sebzeli bulgur pilavı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

4 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı pilavlık iri bulgur

3/4 su bardağı zeytinyağı

6 taze fasulye

1 havuç

1 sivri biber

1 salçalık kırmızıbiber

4 taze soğan

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı rendelenmiş domates

1.5 su bardağı sıcak et suyu veya su

2-3 dal dereotu



Hazırlanışı:

Tüm sebzeleri temizleyip yarım cm’lik parçalar şeklinde doğrayın. Büyük bir tavada zeytinyağının yarısını ısıtın ve sebzeleri hafifçe yumuşayacak şekilde soteleyin. Başka bir tavada 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve rendelenmiş domates ile haşlanmış nohudu pişirin. Tuz ve kekik ile tatlandırın. Kalan zeytinyağını tencerede ısıtın. Bulguru ekleyin ve 2-3 dakika kavurun. Tuz ve 1.5 bardak sıcak su ekleyerek önce hızlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp demlenmeye bırakın. Demlenmiş pilavı büyük bir servis kasesine alıp sebzeler ve nohut ile harmanlayın. Dereotu dallarıyla süsleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



