Sebzeli, etli ve pideli mantar tarifi

Malzemeler:

500 gr mantar

250 gr kuşbaşı dana eti

1 su bardağı sıcak su

3 domates

1 salçalık kırmızıbiber

1 patates

2 taze soğan

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu

1/4 pide ekmeği (tercihen bayat)

3 çorba kaşığı sıvı yağı



Hazırlanışı:

Mantarları temizleyip dörde kesin. Patatesi soyup küp şeklinde kesin. Biberi temizleyip zar şeklinde doğrayın. Taze soğanı temizleyip kıyın. Pideyi küçük doğrayın. Patatesi soyup küp şeklinde doğrayın. Sarımsakları kıyın. Domatesleri rendeleyin. Sıvı yağının 1 çorba kaşığı kadarını tavada ısıtıp sarımsak ve pide ekmeklerini kavurun. Ocaktan alıp kıyılmış dereotunu ilave edin. Kalan sıvı yağı tencerede ısıtıp eti kavurun. Rendelenmiş domates ve mantarları ekleyip kavurun. Salçalık biber, patates ve sıcak suyu ilave edip etler yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp pideli karışım ve taze soğanı ekleyin. Sıcak servis yapın.