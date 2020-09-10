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Sebzeli fırın mücver

Şef Müge Ergül'den hafif ve sağlıklı fırın mücver

Malzemeler
2 kabak
2 yumurta
1/2 su bardağı un
1 havuç
1 orta boy patates veya bir dilim balkabağı
1/2 demet maydanoz
1/2 demet dereotu
250 gr beyaz peynir
3 dal yeşil soğan
Tuz, karabiber ve pul biber

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri rendeleyin. Daha sonra dereotu, yeşil soğan ve maydanozu ufak parçalara bölün. Rendelenen sebzeleri el yardımıyla biraz sıkıp suyunu çıkartın. Daha sonra içine yumurta, beyaz peynir ve unu ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biberi de ekledikten sonra iyice karıştırın. Karışımı yaklaşık 1 saat buz dolabında bekletin. Kıvamı bu şekilde daha sert olacaktır. Sonra 180 derecelik fırında pişirmek üzere tepsinize bir yağlı kağıt serin. Bir dondurma kaşığı yada bir kaşık yardımıyla ufak parçalar halinde minik mücver topları yapın. 20-25 dakika pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.

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