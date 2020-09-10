Şef Müge Ergül'den hafif ve sağlıklı fırın mücver

Malzemeler

2 kabak

2 yumurta

1/2 su bardağı un

1 havuç

1 orta boy patates veya bir dilim balkabağı

1/2 demet maydanoz

1/2 demet dereotu

250 gr beyaz peynir

3 dal yeşil soğan

Tuz, karabiber ve pul biber



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri rendeleyin. Daha sonra dereotu, yeşil soğan ve maydanozu ufak parçalara bölün. Rendelenen sebzeleri el yardımıyla biraz sıkıp suyunu çıkartın. Daha sonra içine yumurta, beyaz peynir ve unu ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biberi de ekledikten sonra iyice karıştırın. Karışımı yaklaşık 1 saat buz dolabında bekletin. Kıvamı bu şekilde daha sert olacaktır. Sonra 180 derecelik fırında pişirmek üzere tepsinize bir yağlı kağıt serin. Bir dondurma kaşığı yada bir kaşık yardımıyla ufak parçalar halinde minik mücver topları yapın. 20-25 dakika pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.