Sebzeli frittata tarifi

Malzemeler:

6 yumurta

250 gr karnabahar

250 gr brokoli

2 taze soğan

200 gr mantar

1.5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 sarı biber

1 kırmızıbiber

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Brokoli ve karnabaharları küçük parçalara ayırıp buharda hafif haşlayın. Biberlerin çekirdeklerini temizleyip küp şeklinde doğrayın. Mantar, biber ve taze soğanları tavada zeytinyağı ile soteleyin. Brokoli ve karnabaharı ekleyip 2 dakika daha pişirin. Yumurtaları bir kasede çırpın ve tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Tavadaki sebzelerin üzerine yumurtayı dökün. Üzerine kapak kapatarak kısık ateşte 6-7 dakika pişirin. Üzerine kıyılmış maydanoz serpiştirerek sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

