Sebzeli frittata tarifi
Malzemeler:
6 yumurta
250 gr karnabahar
250 gr brokoli
2 taze soğan
200 gr mantar
1.5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 sarı biber
1 kırmızıbiber
Tuz
Karabiber
1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
Hazırlanışı:
Brokoli ve karnabaharları küçük parçalara ayırıp buharda hafif haşlayın. Biberlerin çekirdeklerini temizleyip küp şeklinde doğrayın. Mantar, biber ve taze soğanları tavada zeytinyağı ile soteleyin. Brokoli ve karnabaharı ekleyip 2 dakika daha pişirin. Yumurtaları bir kasede çırpın ve tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Tavadaki sebzelerin üzerine yumurtayı dökün. Üzerine kapak kapatarak kısık ateşte 6-7 dakika pişirin. Üzerine kıyılmış maydanoz serpiştirerek sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.