Sebzeli istiridye karnavalı tarifi

Malzemeler:

1 adet istiridye

3 adet Brüksel lahanası

1 çiçek brokoli

2 adet bıldırcın yumurtası

1 adet siyah havuç

1 adet kırmızı soğan

2 adet sarı kiraz domates

3 dal taze kekik

Öğütülmüş deniz tuzu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İkişer adet böğürtlen, ahududu, çilek



Hazırlanışı:

Tencereye su koyup kaynatın. Brokoli, Brüksel lahanası ve kırmızı soğanları kaynayan suya atın. Renkleri dönmeden çıkararak, buzlu suya koyun. Kiraz domatesleri ve çilekleri ortadan kesin. Siyah havuçları yuvarlak şekilde doğrayın. Zeytinyağı ve deniz tuzu ile lezzetlendirin. Bıldırcın yumurtalarını haşlayın. Kabuklarını soyup ortadan ikiye bölün. İstiridyeyi yıkayın ve bıçak darbesiyle kabukları birbirinden ayırın. Tabağın ortasına istiridyeyi koyun, etrafına meyveleri, sebzeleri ve yumurtaları yerleştirin. Taze kekikle süsleyip servis edin.