Sebzeli lazanya tarifi

Malzemeler:

1 paket lazanya

250 gr kıyma

1.5 çay bardağı mısır

1.5 çay bardağı bezelye

1 kabak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı parmesan peyniri

Tuz

Beşamel sos için

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz



Hazırlanışı:

Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Kıymayı kavurun. Mısır, bezelye, küp ve ufak doğranmış kabağı ekleyip karıştırın. Beşamel sos için tereyağını sos tenceresinde eritin. Unu ekleyip karıştırın. Sütü azar azar ekleyip sosu muhallebi kıvamında pişirin. Tuzla tatlandırın. Isıya dayanıklı fırın kabını iyice yağlayın. Bir sıra lazanya dizin. Üzerine beşamel sos yayıp kıymalı harçtan aktarın. Lazanya bitinceye kadar aynı işleme devam edin. En üste beşamel sos yayıp, parmesan peyniri veya isteğe göre rendelenmiş kaşar peyniri serpin. 10 dakika bekletip, önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlanmış fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.