Sebzeli levrek fileto tarifi

Malzemeler:

2 parça levrek fileto

1 kabak

1 havuç

1 kırmızıbiber

1 pırasa

1 kerevizin yeşil sapı

1 kahve fincanı zeytinyağı

Sosu için

2 yemek kaşığı pekmez

1 kahve fincanı üzüm sirkesi

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Tuz



Hazırlanışı:

Kabak, havuç, kırmızıbiber, pırasayı jülyen doğrayın. Kereviz sapını uzun kesin. Hepsini zeytinyağında soteleyin. Levrek filetoları 2’şer cm kalınlığında doğrayıp, sotelediğiniz sebzelere ilave edin. Pekmez, üzüm sirkesi, kırmızı pul biber ve tuzu bir kasede karıştırın. Pişen sebzeli balığa ilave edip, 2 dakika daha pişirin. Servis tabağına alıp sıcak servis yapın.