Sebzeli makarna salatası tarifi
Malzemeler:
120 gr tagliatelle makarna
10 gr brokoli
Yarım sarı biber Yarım kırmızı biber
1 küçük pancar
1-2 dal maydanoz
1-2 dal taze nane
1-2 dal fesleğen
2 konserve kuşkonmaz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı limon suyu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2-3 kiraz domates
Tuz
Hazırlanışı:
Tencereye aktardığınız 2 su bardağı suyun içine birkaç damla zeytinyağı ve tuzu ilave edip kaynatın. Makarnayı ekleyip 7 dakika haşlayın ve süzün. Ayrı bir tencerede haşladığınız brokoliyi küçük küçük kesin. Sarı ve kırmızı biberleri şerit şeklinde doğrayın. Pancarı haşlayıp doğrayın. Yeşillikleri kıyın. Kuşkonmazları küçük kesin. Makarnaya biberler, maydanoz, taze nane, fesleğen, pancar, kuşkonmaz ve brokoliyi ilave edin. Tuz, karabiber, limon suyu ve zeytinyağı ile tatlandırıp servis yapın.