Sebzeli makarna salatası tarifi

Malzemeler:

120 gr tagliatelle makarna

10 gr brokoli

Yarım sarı biber Yarım kırmızı biber

1 küçük pancar

1-2 dal maydanoz

1-2 dal taze nane

1-2 dal fesleğen

2 konserve kuşkonmaz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı limon suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2-3 kiraz domates

Tuz



Hazırlanışı:

Tencereye aktardığınız 2 su bardağı suyun içine birkaç damla zeytinyağı ve tuzu ilave edip kaynatın. Makarnayı ekleyip 7 dakika haşlayın ve süzün. Ayrı bir tencerede haşladığınız brokoliyi küçük küçük kesin. Sarı ve kırmızı biberleri şerit şeklinde doğrayın. Pancarı haşlayıp doğrayın. Yeşillikleri kıyın. Kuşkonmazları küçük kesin. Makarnaya biberler, maydanoz, taze nane, fesleğen, pancar, kuşkonmaz ve brokoliyi ilave edin. Tuz, karabiber, limon suyu ve zeytinyağı ile tatlandırıp servis yapın.