Sebzeli noodle tarifi

Malzemeler:

350 gr noddle (Çin eriştesi)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

6 taze soğan

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı doğranmış taze zencefil

Yarım su bardağı haşlanmış bezelye

8 mısır turşusu

300 gr ıspanak

2 yemek kaşığı soya sosu



Hazırlanışı:

Tuz eklenmiş kaynayan suya erişteleri atarak yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyunu süzün. Tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış sarımsağı ekleyip 1 dakika soteleyin. Taze soğanları parmak uzunluğunda kesip ekleyin. Zencefil, bezelye, ıspanak ve mısır turşularını ilave edin ve yüksek ateşte 3 dakika pişirin. Soya sosu ve erişteleri ekleyip karıştırın. Servis tabağına alıp sıcak servis yapın.