Sebzeli noodle tarifi
Malzemeler:
350 gr noddle (Çin eriştesi)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
6 taze soğan
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı doğranmış taze zencefil
Yarım su bardağı haşlanmış bezelye
8 mısır turşusu
300 gr ıspanak
2 yemek kaşığı soya sosu
Hazırlanışı:
Tuz eklenmiş kaynayan suya erişteleri atarak yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyunu süzün. Tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış sarımsağı ekleyip 1 dakika soteleyin. Taze soğanları parmak uzunluğunda kesip ekleyin. Zencefil, bezelye, ıspanak ve mısır turşularını ilave edin ve yüksek ateşte 3 dakika pişirin. Soya sosu ve erişteleri ekleyip karıştırın. Servis tabağına alıp sıcak servis yapın.