Sebzeli omlet tarifi

Malzemeler:

1 adet kabağın rendesi

2 sap küçük doğranmış taze soğan

1 adet küçük doğranmış yeşil biber

1 adet küçük doğranmış kırmızıbiber

2 dal kıyılmış dereotu

2 adet yumurta

1 yumurtanın akı

1/2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı taze kaşar peyniri rendesi

1 tutam tuz ve karabiber



Hazırlanışı:

Yumurtaları ve yumurta akını birlikte çırpın, diğer malzemeler ile karıştırın. Bir tavaya tereyağını koyarak eritin ve yumurtalı karışımı tavaya dökün. 1-2 dakika sonra yanları pişip toparlayınca ters yüz edip üstüne bir kapak kapatın. 3-4 dakika daha orta hararetli ateşte pişirip, servis yapın. Üstünü kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz.