Sebzeli omlet tarifi
Malzemeler:
1 adet kabağın rendesi
2 sap küçük doğranmış taze soğan
1 adet küçük doğranmış yeşil biber
1 adet küçük doğranmış kırmızıbiber
2 dal kıyılmış dereotu
2 adet yumurta
1 yumurtanın akı
1/2 su bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı taze kaşar peyniri rendesi
1 tutam tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
Yumurtaları ve yumurta akını birlikte çırpın, diğer malzemeler ile karıştırın. Bir tavaya tereyağını koyarak eritin ve yumurtalı karışımı tavaya dökün. 1-2 dakika sonra yanları pişip toparlayınca ters yüz edip üstüne bir kapak kapatın. 3-4 dakika daha orta hararetli ateşte pişirip, servis yapın. Üstünü kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz.