Sebzeli pazı çorbası tarifi

Malzemeler:

1/2 kg pazı yaprağı

1 adet kabak

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı haşlanmış tane mısır

1 orta boy soğan

1/2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı tavuk suyu

Tuz, karabiber

Toz kırmızıbiber



Hazırlanışı:

Sebzeleri minik küpler şeklinde, pazıları ise şeritler halinde doğrayın. 4 su bardağı tavuk suyunun içine önce sebzeleri atıp baharatları ekleyerek haşlayın. Başka bir tencerede soğan ve sarımsağı yağda kavurarak, haşlanmış sebzeleri suyu ile beraber ekleyin. Servisten hemen önce pazıları ekleyip bir taşım kaynatın. Mısır tanecikleri ile süsleyip servise hazır hale getirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.

