Sebzeli sarı biber dolması

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Sebzeli sarı biber dolması tarifi

- kişilik -

Malzemeler

4 dolmalık sarı biber

İç harcı için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 soğan

1 kabak

Yarım su bardağı kurutulmuş domates

Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

Tuz

Karabiber

3 dal taze soğan

4-5 dal fesleğen



Hazırlanışı:

Dolmalık sarı biberleri yıkayın. Uzunlamasına ikiye kesip çekirdeklerini çıkartın. İç harcını hazırlamak için zeytinyağını ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Küp doğradığınız kabak ve kurutulmuş domatesleri ekleyip soteleyin. Sebzeler yumuşamaya başlayınca haşlanmış mercimeği ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Ocaktan almadan önce ince kıydığınız yeşillikleri ekleyin. İç harcınızı biberlerin içine doldurup geniş bir tencereye alın. Üzerine çok az su ilave edip biberler yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.