Sebzeli tavuk rulo tarifi

Malzemeler:

4 adet yarım tavuk göğüs eti

2 adet kabak

1 adet havuç

2 adet kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

1 kaşık zeytinyağı



Hazırlanışı:

Tavuk göğüslerini haﬁfçe dövüp, yağ, kekik, karabiber ve tuzla marine edin. 15 dakika bekleyin. Kabak ve havucu jülyen kesip haşlayın. Kırmızı biberleri közleyip jülyen kesin. Tüm malzemeyi tavuk göğüslerinin içine dizerek, rulo şeklinde sarın. 200 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Arzu edilen kalınlıkta dilimleyip, domates sosuyla servis edin.





*Formsante dergisinden alınmıştır.