Semizotu ve çilekli kinoa salatası tarifi
Malzemeler:
100 g semizotu
75 g haşlanmış ve soğutulmuş kırmızı kinoa
25 g kırmızıbiber
25 g sarı biber
25 g salatalık
25 g mor lahana
50 g çilek
Bir kaşık sızma zeytinyağı
Bir tatlı kaşığı beyaz şarap sirkesi
Tuz
Parmesan peyniri (isteğe göre)
Hazırlanışı:
Kırmızıbiber, sarı biber, salatalık ve mor lahanayı küçük küpler halinde doğrayıp bir karıştırma kabına alın. Kinoa, zeytinyağı, beyaz şarap sirkesi ve arzu ettiğiniz kadar tuzu ekleyip karıştırın. Servis tabağına yıkanmış ve suyu süzülmüş semizotunu yatak olarak yerleştirin. Üzerine kinoa karışımını ve ikiye böldüğünüz çilekleri yerleştirerek servis edin.