Semizotu ve çilekli kinoa salatası tarifi

Malzemeler:

100 g semizotu

75 g haşlanmış ve soğutulmuş kırmızı kinoa

25 g kırmızıbiber

25 g sarı biber

25 g salatalık

25 g mor lahana

50 g çilek

Bir kaşık sızma zeytinyağı

Bir tatlı kaşığı beyaz şarap sirkesi

Tuz

Parmesan peyniri (isteğe göre)



Hazırlanışı:

Kırmızıbiber, sarı biber, salatalık ve mor lahanayı küçük küpler halinde doğrayıp bir karıştırma kabına alın. Kinoa, zeytinyağı, beyaz şarap sirkesi ve arzu ettiğiniz kadar tuzu ekleyip karıştırın. Servis tabağına yıkanmış ve suyu süzülmüş semizotunu yatak olarak yerleştirin. Üzerine kinoa karışımını ve ikiye böldüğünüz çilekleri yerleştirerek servis edin.





*Formsante dergisinden alınmıştır.