Siyah kinoalı yeşil salata tarifi
Malzemeler:
1 demet kuzu ıspanak
Yarım demet bebek roka
3~4 dal fesleğen
1 domates
2 su bardağı haşlanmış siyah kinoa
4~5 çilek
1 çay bardağı kavrulmuş dolmalık fıstık
Sosu için
Yarım çay bardağı zeytinyağı
3 yemek kaşığı balzamik sirke
Tuz
Hazırlanışı:
Yıkayıp süzdüğünüz yeşillikleri geniş bir kaba alın. Küp doğradığınız domates, haşlanmış siyah kinoa, iri doğradığınız çilek ve kavrulmuş dolmalık fıstığı ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.