Siyah kinoalı yeşil salata tarifi

Malzemeler:

1 demet kuzu ıspanak

Yarım demet bebek roka

3~4 dal fesleğen

1 domates

2 su bardağı haşlanmış siyah kinoa

4~5 çilek

1 çay bardağı kavrulmuş dolmalık fıstık

Sosu için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı balzamik sirke

Tuz



Hazırlanışı:

Yıkayıp süzdüğünüz yeşillikleri geniş bir kaba alın. Küp doğradığınız domates, haşlanmış siyah kinoa, iri doğradığınız çilek ve kavrulmuş dolmalık fıstığı ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.