Siyah pirinç salatası tarifi
Malzemeler:
2,5 su bardağı siyah pirinç
1 adet közlenmiş kırmızı biber
2 çay bardağı haşlanmış tane mısır
4-5 adet kornişon turşu
3 dal taze soğan
1/4 demet kıyılmış dereotu
1/4 demet kıyılmış maydanoz
Sos için:
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz
4 yemek kaşığı limon suyu
Karabiber
Hazırlanışı:
Haşladığınız siyah pirinci büyük bir kaseye alın. Kıyılmış taze soğan, küp doğranmış kırmızı biber, mısır, ince dilimlenmiş kornişon turşu, tane mısır, maydanoz ve dereotunu ekleyerek harmanlayın. Sos malzemelerini bir kasede çırparak salatanın üzerine ekleyin. Harmanlayıp servis yapın.
* Formsante dergisinden alınmıştır.