Siyah pirinç salatası tarifi

Malzemeler:

2,5 su bardağı siyah pirinç

1 adet közlenmiş kırmızı biber

2 çay bardağı haşlanmış tane mısır

4-5 adet kornişon turşu

3 dal taze soğan

1/4 demet kıyılmış dereotu

1/4 demet kıyılmış maydanoz

Sos için:

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

4 yemek kaşığı limon suyu

Karabiber



Hazırlanışı:

Haşladığınız siyah pirinci büyük bir kaseye alın. Kıyılmış taze soğan, küp doğranmış kırmızı biber, mısır, ince dilimlenmiş kornişon turşu, tane mısır, maydanoz ve dereotunu ekleyerek harmanlayın. Sos malzemelerini bir kasede çırparak salatanın üzerine ekleyin. Harmanlayıp servis yapın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.

